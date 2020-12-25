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Pandemide spor faaliyetleri devam ediyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.12.2020 17:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’de pandemi tedbirlerinin ardından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra spor tesislerinde alınan önlem ve tedbirler ile sporcular birçok branşta antrenmanlarını sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma saatlerini içeren genelge göz önünde bulundurularak hazırlanan antrenman programlarında profesyonel antrenörler eşliğinde sporcular çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir’de pandemi tedbirlerinin ardından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra spor tesislerinde alınan önlem ve tedbirler ile sporcular birçok branşta antrenmanlarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma saatlerini içeren genelge göz önünde bulundurularak hazırlanan antrenman programlarında profesyonel antrenörler eşliğinde sporcular çalışmalarına devam ediyor. Tüm ilçeler de ki tesislerde, Atletizm, Eskrim, Okçuluk, Badminton, Cimnastik, Voleybol, Güreş, Judo, Karate, Taekwondo, Masa Tenisi, Geleneksel Türk Okçuluğu, Tenis, futbol kursları antrenörler eşliğinde sürüyor. Belirlenen zamanlarda aralıklı olarak kullanıma sunulan spor tesislerde “Maske, Mesafe, Temizlik” şartlarıyla korona virüse karşı sıkı önlemler alındı. Tesis girişlerinde dezenfektan bulundurularak, ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılıyor. Antrenörlerin ve tesis çalışanların maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takmaları, antrenör sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması sağlanıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Gençlerimizle, sporcularımızla enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden bu zor süreçte çalışmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde antrenörlerimiz gözetiminde sürüyor. Pandemi sürecinde tesislerimizi kullanamayan sporcularımız evlerinde antrenörlerimiz eşliğinde yaptıkları online antrenmanlarla çalışmalarını gerçekleştiriyor’’ diye konuştu.
Ayrıca; 20 yaş altı lisanslı sporcular, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ilgili federasyonca düzenlenen durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek kaydıyla, müsabaka veya seçmelere yönelik antrenmanlar da dahil olmak üzere bu faaliyetleri sırasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor.

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