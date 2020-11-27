Pandeminin gözde yiyeceği oldu! Suyu bile şifa veriyor

Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi turşular da yemeklerin yanındaki yerini aldı. Hem damakları şenlendiren hem de sağlığı koruyan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

SUYUNDA BİLE ŞİFA VAR

Lahana, salatalık, acur, biber, yeşil domates, kırmızı lahana gibi sebzelerini yanında yaban eriği, ayva ve elma gibi pek çok meyvenin de turşusu kuruluyor. Uzmanlar kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketimin önemini vurguluyor. Pandemi dönemi başta olmak üzere grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşuya ve turşu suyuna talebi arttırıyor.

'ÇAM KOZALAĞI SUYUNUN AROMASINDAN FAYDALANIYORUZ'

Babasıyla başladığı meslekte 60 yıldır turşu dükkanı işletmeciliği yapan İbrahim Türksever , "Turşu, en çok kışın talep görüyor. Yazın, yazlık yerlerde oteller ve restoranlarda yoğun satışlar oluyor. Koronavirüs döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda. 80- 90 çeşit turşumuz mevcut. Bunların içerisinde meyve turşularımız da var. Örneğin elma, armut, şeftali ve kabak turşumuz var. Her türlü sebze ve meyvenin turşusu mevcut. Çam kozalağının bile turşusu var. Diyeceksiniz ki çam kozalağı yenir mi? Yenmez ama biz onun suyunun aromasından faydalanıyoruz" dedi.