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Pandeminin gözde yiyeceği oldu! Suyu bile şifa veriyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 27.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Pandeminin gözde yiyeceği oldu! Suyu bile şifa veriyor

Kış mevsiminin gözde yiyeceği haline gelen ev yapımı turşulara talep her geçen gün artıyor. Grip, soğuk algınlığı ve koronavirüse karşı bağışıklığı çelik gibi yapan turşu pandemi döneminin popüler besini haline geldi.

Kışın yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte sofraların vazgeçilmesi turşular da yemeklerin yanındaki yerini aldı. Hem damakları şenlendiren hem de sağlığı koruyan turşu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda hastalıklara karşı koruma sağlıyor.

SUYUNDA BİLE ŞİFA VAR

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Lahana, salatalık, acur, biber, yeşil domates, kırmızı lahana gibi sebzelerini yanında yaban eriği, ayva ve elma gibi pek çok meyvenin de turşusu kuruluyor. Uzmanlar kışın bağışıklık sistemini güçlendirmek için turşu tüketimin önemini vurguluyor. Pandemi dönemi başta olmak üzere grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, turşuya ve turşu suyuna talebi arttırıyor.

'ÇAM KOZALAĞI SUYUNUN AROMASINDAN FAYDALANIYORUZ'

Babasıyla başladığı meslekte 60 yıldır turşu dükkanı işletmeciliği yapan İbrahim Türksever , "Turşu, en çok kışın talep görüyor. Yazın, yazlık yerlerde oteller ve restoranlarda yoğun satışlar oluyor. Koronavirüs döneminde ise turşuya ilgi daha çok oldu. Bazı yetkililer turşu suyunun ve turşunun hem sindirim hem bağışıklık sistemine iyi geldiğini söyledi. Bundan dolayı talep biraz daha artmış durumda. 80- 90 çeşit turşumuz mevcut. Bunların içerisinde meyve turşularımız da var. Örneğin elma, armut, şeftali ve kabak turşumuz var. Her türlü sebze ve meyvenin turşusu mevcut. Çam kozalağının bile turşusu var. Diyeceksiniz ki çam kozalağı yenir mi? Yenmez ama biz onun suyunun aromasından faydalanıyoruz" dedi.

'HEM SİRKE HEM DE LİMON KULLANIYORUZ'

Turşu yaparken sirke ve limon kullanımından bahseden Türksever, "Limonla olan sebzeler vardır, sirkeyle olan sebzeler vardır. Bunlar değişik şekilde turşu kurulur. Limon daha ziyade salatalık, lahana, biberde kullanıyoruz. Patlıcan turşularında ise sirke kullanıyoruz. Daha başka ufak tefek sirke kullandığımız sebzelerimiz var ama özellikle biz limonu tercih ediyoruz" dedi.

Minür Özkul ile Adile Naşit'in başrolünü oynadığı, turşu suyunun sirkeden mi limon suyundan mı olacağı yönünde kavgasını ettiği o meşhur tartışmanın hatırlatılması üzerine İbrahim Türksever, ‘Ben tercihimi limondan yana kullanıyorum” dedi.


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