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Pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisi iyi bir performans sergiledi

25.01.2021 12:51 | Son Güncelleme:
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Pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisi iyi bir performans sergiledi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in limanlara bağlanmasının sanayi geleceği için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğinde, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Akgün Altuğ ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da hazır bulundu.Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’in limanlara bağlanmasının sanayi geleceği için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğinde, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Akgün Altuğ ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca da hazır bulundu.
Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini söyledi. İş kaybı yaşayan Eskişehir’in istihdamda önemli bir kayıp yaşamadığını belirten ESO Başkanı Kesikbaş, “Pandemi nedeniyle uçakların yüzde 90’ı yerde. Buna F35 krizi de eklenince Eskişehir’in pay aldığı en önemli sektör havacılıkta ciddi sıkıntı yaşandı. Üniversitelerin kapalı olması, turizm gelirinin düşmesi Eskişehir ekonomisini olumsuz etkilese de diğer sektörleriyle üretmeye devam eden şehrimiz 2,5 milyar dolarlık ihracat yapmayı başardı” dedi.

Güney Marmara Çevre Yolu
Eskişehir sanayi tarihinin 1894 yılında kurulan demiryolu atölyeleriyle başladığını, bu alanda bir asrı geçen tecrübeyi Alpu Raylı Sistemler İhtisas Endüstri Bölgesi’yle taçlandırarak şehrin geleceğine yatırım yapmak istediklerini belirten Kesikbaş, “Bu alanda 50 milyar dolarlık bir satın alma var. Ulusal Raylı Sistemler Araştırma Merkezi (URAYSİM) projesini de 2022 ortasında faaliyete geçecek. Burada raylı sistemlerde çeken ve çekilen araçların uluslararası standartlarda test ve sertifikasyonu tamamen yurt içinde gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.

Eskişehir, Gemlik Limanı’na bağlantı istiyor
Eskişehir’in madencilikteki potansiyeline de dikkat çeken Kesikbaş, dünyanın en büyük rezervine sahip olduğumuz bor madeninin hala yeterince değerlendirilemediğini belirterek, “Şu an deterjan ve el kreminde kullanıyoruz. Oysa bor başta olmak üzere birçok madenimiz ikincil, üçüncül türev malzemelere dönüştürülmeli. Bu çerçevedeki ar-ge’nin hız kazanmasını istiyoruz” dedi. ESO Başkanı Kesikbaş, şehrin çevreyolu ve otoban eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını belirterek, “Kuzey Marmara Çevre Yolu tamamlandı. Ancak, Çanakkale’den başlayacak Bursa-Bilecik ve Eskişehir’i kapsayacak ‘Güney Marmara Çevre Yolu’na ihtiyaç var. Ayrıca Eskişehir, Gemlik Limanı’na bağlantı istiyor” dedi.
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de 2020’yi bir önceki yıla göre artan 2.6 milyar dolara ulaşan ihracatla geride bıraktıklarını belirtti.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Akgün Altuğ da Sakarya’nın tarih boyunca üreten ve pazarlayan bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Başkanı Altuğ, şehrin 5 milyar dolarlık ihracatında önemli bölümün katma değeri yüksek ürünlere ait olduğunu belirtti.

Pandemiye rağmen Eskişehir ekonomisi iyi bir performans sergiledi

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