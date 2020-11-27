Pandemiye rağmen rekor kan bağışı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı, Kızılay ile işbirliği içerisinde “Hayat kurtarmak senin kanında var. Kan ver, Ereğli’ye can ver” sloganıyla gerçekleştirdiği kan bağışa kampanyasına yoğun katılım oldu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile partililerin yanı sıra bazı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, kan stoklarının artmasına destek verdi.

Kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini söyledi. Bozkurt, şunları kaydetti: “Öncelikle ‘kanın yapılamayan tek ilaç, kaynağının da insan olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Kan, hepimiz için çok değerli. Bir gün biz de sevdiklerimiz de kana ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı olarak bu konuya dikkat çekmek istedik. Özellikle pandemiden dolayı vatandaşlarımızın kafasında kan verme ile ilgili şüpheler olabilir. Fakat, Korona virüs kandan geçen bir hastalık değil. Ayrıca buradaki görevli arkadaşlarımız da oldukça hijyenik bir ortamda çalışıyorlar. Ereğli halkı, kan verme konusunda son derece bilinçli ve bir o kadar da vefalı. Kampanyamıza gösterdikleri ilgiden dolayı değerli ilçe halkımıza, projemizi gerçekleştirmemizde bizden desteğini esirgemeyen Lal Cafe ve Restaurant İşletmecisi Yılmaz Yalçın’a, gün boyu büyük bir emek ve özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapan Kızılayımızın Zonguldak ve Ereğli Şubesi yetkili ve çalışanlarına şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyor; kampanyamız kapsamında toplanan 105 ünite kanın ihtiyaç sahiplerine can olmasını temenni ediyorum” dedi.

