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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'tan Kurban Bayram mesajı:

19.07.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi, daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz"

İSTANBUL (AA) - PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'ın Kurban Bayramı'na ilişkin mesajı yer aldı.

Millet olarak sadece bu bereket iklimini yaymak ve yaşatmakla yetinmeyeceklerini belirten Konuk, "Salgın nedeni ile gönlümüzce ana babamıza evlatlarımıza sarılamadığımız, eşimiz dostumuzla yan yana sohbet edemediğimiz, bayram coşkusunu, sevincini evlerden parklara, sokaklara, caddelere, meydanlara taşıyamadığımız, kapı zillerimizin çalınmadığı, kapılar yerine gönüllerimizi açık tutarak idrak edebildiğimiz üç bayramdan sonra nihayet Kurban Bayramı'nı temkinli ama alıştığımız gibi daha doğrusu bayram gibi kutlayabileceğiz". ifadelerini kullandı.

Konuk, yine gönüller alacakları, dostlukları, ahbaplıkları ve akrabalık bağlarını kuvvetlendirebilecekleri bir bayram geçireceklerini aktardı.

Her bayramda olduğu gibi, bu bayramda da milletin, büyüğüne saygıda, küçüğüne sevgide gani gönüllü davranacağını, paylaşma ve dayanışmada cömertliğini bir kez daha sergileyeceğini, yokluk ve yoksulluk sebebiyle hiçbir hanede bayram sevincine gölge düşmesine, hiçbir çocuğun bayramı buruk geçirmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Konuk, şunları kaydetti:

"Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bizi biz yapan aynı his ve aynı davranış bütünlüğünü de sergileyeceğiz. Zenginiyle fakiriyle, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile bizi birbirimize bağlayan dünyevi her bağdan daha kuvvetli olan ve bizi biz yapan değerlerimizden en sağlamı olan manevi iklime bir kez daha sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Milletimizin harcını teşkil eden, kopmaz, dağılmaz manevi tutkaldan yayılan ulvi huzur ve hoşgörü ikliminin ülkemizin her köşe ve kişisince teneffüs edilmesini sağlarken, farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul edip, bizim bir birimize daha çok kenetlenmemizi sağlayacak ortak değerlerimize bir kez daha sahip çıkacağız. Kırgınlıklarımızı bayramların hoşgörü potasında eriteceğiz. Dargınlıklarımızdan, esen manevi iklimle uzaklaşacağız. Eksik bıraktıklarımızı, eksik kalanları sergileyeceğimiz yardımlaşma ve dayanışma ile tamamlayacağız.

Belki bu Kurban Bayramı’nda geçmişte idrak ettiğimiz her bayrama göre imkanları elvermediği için daha fazla kardeşlerimiz kurban ibadetini yerine getirememenin burukluğunu yaşayacak, bazı kardeşlerimiz de istediği kadar ve gönlünce muhtaçlara yardım ulaştıramamanın hüznü ile kederlenecek. Ancak, bayramın verdiği coşku, bayramlarda yaşanan dayanışma, bayramların yaydığı ulvi hava, o burukluk ve kederlere de çare olacaktır. Bu toprakları alın teriyle sulayıp, nakış gibi işleyerek ve onun bereketine bereket katarak bayramların bu topraklar üstünde ağız tadıyla kutlanması için gayret sarf eden Türk çiftçisi olarak, kimsenin bayramları boynu bükük ve hüzünlü geçirmemesini, hiçbir anne ve babanın yoklukla içinin burkulmadığı, hiçbir evladın gönlü kırık şekilde bayramı karşılamadığı yoksulluğu yok etmiş bir Türkiye için üzerine düşeni eksiksiz yapmanın verdiği huzur ve daha iyisini yapma, daha çok üretme, daha çok haneyi zenginlikle buluşturma konusundaki sarsılmaz irade ve kararlılığımızın ilanihaye süreceğini belirtmek isterim. Bu topraklarda bir ve bütün olarak yaşadığımız bayram coşkusu ve mutluluğunu gösterdikleri kahramanlığa borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet dualarıyla anarım."

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