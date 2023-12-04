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  4. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Dizi Çifti' seçildiler! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya yorum yağdı!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Dizi Çifti' seçildiler! Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya yorum yağdı!

04.12.2023 00:40 | Son Güncelleme:
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Dün akşam 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesinde ödüller sahiplerini buldu. Oldukça heyecanlı geçen gecede yılın en iyi dizi çifti de belli oldu. İkiliye adeta yorum yağdı.

  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Cem Davran'ın açılış konuşması ve Rüştü Onur Atilla'nın Kerem Bürsin'i taklit etmesinin dışında Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, Yüsra Geyik, Musa Uzunlar ve Emel Göksu gibi isimleri kadrosunda bulunduran Aile dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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30 farklı dalda ödülün dağıtıldığı gecede 'Yılın En İyi Dizi Çifti' ödülü Show TV'de yayınlanan Aile dizisindeki performanslarıyla Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya gitti.

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İyi bir çıkış yakalayan Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisinin ödülü kazanması sosyal medyada gündem oldu.

Ödül törenini takip eden kullanıcılar 'Görenler maşallah desin', 'İşte ödülün gerçek sahipleri', 'Bizim fav çift', 'Bu mükemmel uyuma bir ödül gelmeliydi zaten', 'Aslan'ın deliliğini çeken Devin'e yaraşır bir ödül' gibi yorumlarda bulundular.

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Ünlü ikilin kıyafet tercihleri de beğenilen bir diğer konu oldu. Siyah renkte kıyafet giymeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

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