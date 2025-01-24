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PAOK, Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.01.2025 14:47
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Yunanistan ekibi PAOK, Başakşehir ile yollarını ayıran Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

PAOK, Dimitris Pelkas’ı kadrosuna kattı

Yunanistan Süper Ligi takımlarından PAOK, son olarak Başakşehir’de forma giyen Dimitris Pelkas’ı renklerine bağladığını açıkladı. Yunan temsilci, sosyal medya hesabından ’Joker geri döndü’ başlığıyla paylaştığı video ile transferi duyurdu.

Futbola PAOK alt yapısında başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ve Başakşehir’de top koşturdu.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 11 Süper Lig, 11 de UEFA Konferans Ligi müsabakasında görev alan orta saha oyuncusu, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Anahtar Kelimeler:
pelkas
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