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PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2020 08:31 | Son Güncelleme

PAOK, Beşiktaş'a "Türkçe" sürpriz yaptı ve soyunma odasında "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz" yazısıyla karşıladı.

PAOK'tan Beşiktaş'a Türkçe sürpriz!

PAOK kulübü, yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Beşiktaş takımına bir sürpriz hazırladı.

Yunan ekibi, karşılaşmanın yapılacağı Toumba Stadı'nda Beşiktaş'ın soyunma odasındaki taktik tahtasına Türkçe olarak, "Siz bizim siyah-beyaz kardeşlerimizsiniz." yazdı.

Beşiktaş Kulübü de bu anlamlı mesajı sosyal medya hesabından "Bu sıcak karşılama için teşekkürler" notuyla paylaşarak, PAOK takımına teşekkür etti.

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