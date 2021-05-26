SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Paolo Maldini: Donnarumma takımdan ayrıldı

Paolo Maldini: Donnarumma takımdan ayrıldı

26.05.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, kaleci Gianluigi Donnarumma'nın takıma veda ettiğini açıkladı.

Paolo Maldini: Donnarumma takımdan ayrıldı

Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, sözleşmesinin sonuna gelen Gianluigi Donnarumma'nın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Profesyonel dünyada değişimlerin olabileceğini kaydeden Maldini, "Donnarumma bizim için bir liderdi, bir kaptandı. Onun profesyonel olduğunu anlamamız zor ancak formalar değiştirilebilir, kabul etmemiz lazım. Bir oyuncunun bir kulüpte başlayıp bitirmesi gittikçe daha da zorlaşıyor. Yaptıklarına saygı duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok, yollarımız ayrıldı. Başarılar diliyorum" dedi.

Milan, Gianluigi Donnarumma'nın ayrılığı nedeniyle Lille'den Maignan'ı kadrosuna kattı. Donnarumma'nın da Juventus'a gitmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!Şampiyon hocayla yollar ayrıldı!
Adil Rami'nin gözyaşlarıAdil Rami'nin gözyaşları
Anahtar Kelimeler:
transfer Milan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Boupendza'nın transferinde mutlu son!

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Alanyaspor Bafetimbi Gomis ile ilgileniyor

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Yeni transferler peş peşe KAP'a bildirildi!

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

Emre Belözoğlu'na sürpriz teklif var!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

F.Bahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

G.Saray'da 2 yıllık imza

G.Saray'da 2 yıllık imza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.