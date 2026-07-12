Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

İtalya Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde elenerek, Dünya Kupası finallerine gidememesinin ardından İtalya futbolunda yeniden yapılanma dönemi sürüyor.

Federasyon olağanüstü genel kurulunda geçen ay başkanlığa seçilen Giovanni Malago, milli takımlara yönelik yeni bir sistem oluşturmak üzere ilk adımını attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Malago, federasyonun sitesinden yaptığı açıklamada, 58 yaşındaki Paolo Maldini'nin federasyonda milli takımlar teknik sorumlusu olarak görevlendirildiğini, Brezilya asıllı İtalyan eski futbolcu Leonardo Araujo'nun da Maldini'nin danışmanı olacağını duyurdu.

Açıklamada, Maldini’nin aynı zamanda oluşturulacak yeni sistemde "İtalya Kulübü"nün başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek, her zaman benim hedefimdi. Onun, federasyonun teknik yapılanmasını; yani sadece A Milli Takım'ı değil, tüm genç milli takımları da denetleyecek doğru kişi olabileceğini düşündüm. İki hafta boyunca tüm projeleri, ayrıntılarıyla ele aldık ve Paolo bana hemen Leonardo'yu danışman olarak dahil etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Çünkü iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli. Memnunum, çünkü Leonardo'ya derin bir saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Malago, bu adımla, İtalya Milli Takımı'nın 2030'daki Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na kadar götürecek dört yıllık bir taahhüde girdiklerini belirtti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde de Paolo Maldini'nin getirildiği bu pozisyonun daha önce İtalyan futbolunda eşi benzeri olmadığı da belirtilirken, İtalya A Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için de Antonio Conte ve Roberto Mancini'nin isimlerini öne çıktığı ve bu iki isimden birinin yeni teknik direktör olarak duyurulmasının beklendiği ifade edildi.