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Ve Mason Greenwood'da mutlu son! İstanbul'a geliş tarihini duyurdular

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yakın. Marsilya ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-lacivertliler, İngiliz yıldızı pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalatmayı planlıyor.

Ve Mason Greenwood'da mutlu son! İstanbul'a geliş tarihini duyurdular
Cevdet Berker İşleyen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki en dikkat çeken hamlelerinden biri için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli kulübün, Marsilya'da forma giyen Mason Greenwood transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçladığı öğrenildi.

GELİŞ TARİHİNİ AÇIKLADILAR

Ve Mason Greenwood da mutlu son! İstanbul a geliş tarihini duyurdular 1

SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyu pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Transfer sürecinde önemli aşama kaydeden yönetimin, oyuncunun gelişiyle birlikte sağlık kontrollerini ve resmi imza işlemlerini tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDE MUTLU SON

Ve Mason Greenwood da mutlu son! İstanbul a geliş tarihini duyurdular 2

Sarı-lacivertlilerin, Marsilya ile yürüttüğü transfer görüşmelerinde anlaşmaya oldukça yaklaştığı belirtildi. Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından Greenwood'un İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Ve Mason Greenwood da mutlu son! İstanbul a geliş tarihini duyurdular 3

24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmada görev aldı. Greenwood, bu süreçte 26 gol atarken 11 de asist yaparak takımının hücum hattına önemli katkı sağladı.

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transfer Marsilya son dakika fenerbahçe Mason Greenwood
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