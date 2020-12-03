Papatya çayı ile hazırlanıyor: Tadına bakan herkes mest oluyor

Karantina döneminde kapanan kafeler ve pastaneler yerine, artık evimizde çayımızı kahvemizi içiyoruz. Sürekli evde olmaktan sıkılmamak adına yediğimiz lezzetleri çeşitlendirelim istedik ve çayın yanına şahane bir kurabiye yaptık. Papatya çaylı bu tarife BA-YI-LA-CAK-SI-NIZ!

PAPATYA ÇAYLI KURABİYE

3 adet poşet papatya çayı

225 gram tereyağı

225 gram un

110 gram şeker

110 gram mısır nişastası

1 limon kabuğu

1/4 tatlı kaşığı tuz

PAPATYA ÇAYLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Şeker ve tereyağını köpürene kadar çırpın. İçerisine poşet papatya çayının içindeki tozları çıkarıp koyun.

Ayrı bir kabın içinde kuru olan malzemeleri birlikte harmanlayın ve yağlı karşıma ekleyin. Hamuru açın ve şekil vererek çatalla delik açın.

Tepsiye dizdiğiniz kurabiyeleri 15 dakika derin dondurucuda bekletin.

Isıtılmış olan 170 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız sıcak kurabiyelerin üzerin şeker dökün ve soğuması için bırakın.



