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Papatya ve ada çayı aşırı terlemeyi durduruyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.07.2020 12:02 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Yegane K. Özcan: - "Aşırı terlemeye karşı doğal yöntemleri tercih edenler başta elma sirkesi olmak üzere papatya, ısırgan otu ve ada çayını kullanabilir"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü’nden Uzm. Dr. Yegane K. Özcan, "Tıpta hiperhidroz olarak geçen aşırı terlemeye karşı doğal yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Başta elma sirkesi olmak üzere, papatya, ısırganotu, ve ada çayıyla hazırlanan bitkisel karışımlar terleme soruna çözüm olabilir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Özcan, aşırı terleme sorununun doğal yöntemlerle önlenebileceğine dikkati çekti.

Hiperhidroz'un kişinin sosyal hayatına zarar verebilen ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olduğunu belirten Özcan, "Her terleme artışı hiperhidroz değildir. Aşırı terlemeye karşı doğal yöntemleri tercih edenler başta elma sirkesi olmak üzere papatya, ısırgan otu ve ada çayını kullanabilir. Bitkinin kendisi ve bitkilerin kaynatılması sonucu elde edilen ilaçlar kullanılabilir. Terleme sorununu çözen bitkileri, harici kullanımlar için verdiğim tarifler ile infüzyonlar ve kompresler şeklinde kendiniz hazırlayabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, aşırı terlemenin birçok sebebi olabileceğini, kişi hareket etmeden, yemek yerken, uykudayken, efor sarf etmeden terliyorsa o zaman "hiperhidrozis" yani aşırı terleme hastalığından şüphelenmek gerektiğini belirtti.

- Deodorant çözüm değil

Duş ya da deodorantların bazen kalıcı çözüm olmadığını kaydeden Özcan, şunları kaydetti:

"Normalin üzerinde terleme durumunda çoğumuz sık duş alma ve deodorantlardan faydalanırız, ancak bu kalıcı bir çözüm değil, sadece ter kokusunun oluşmasını önler. Geçici kurtaran, kısa süreli bir çözüm olacaktır. Kronik böbrek yetmezliği, tiroit bezinin düzgün çalışmaması, aşırı alkol kahve ve baharatlı gıda tüketimi, nörolojik veya hormonal problemler gibi durumlar neticesinde aşırı terleme problemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durumların yanı sıra tetkikler tamamen normal çıksa bile buna rağmen aşırı terleme sorunu görülebiliyor. Özellikle ayak ve eller için papatya banyoları yapılabilir. Ayak veya el banyosu yapacağınız kaba yedi yemek kaşığı papatya çiçeği üzerine iki litre kaynar su ilave edin ve soğumaya bırakın. Su ılık hal aldıktan sonra 40 dakika boyunca ayaklarınız veya ellerinizi suda bekletin. İki hafta boyunca her akşam uygulayın sabahları ise talk pudrası kullanın."

Terleme önleyen ısırgan otu ve ada çayı tarifini de aktaran Özcan, "Birer yemek kaşığı alın ve üzerine yarım litre kaynar su ilave edin soğuyana kadar bekletin. Bir ay boyunca günde 4 defa birer çay bardağı kadar yemekten 1 saat sonra tok karnına içebilirsiniz." bilgisini verdi.

- Elma sirkeli vücut toniği

Aşırı terlemeyi elma sirkesi kullanarak önlemek isteyenler ile özel bir tarif paylaşan Özcan, şöyle devam etti:

"Terleyen bölgeye elma sirkesine batırılmış pamuklu petle sorunlu alanları mümkün olduğunca sık silin. Duştan önce, sorunlu bölgelere 10 dakikalık kompres yapın. Bunun için yarım bardak suya 1 çorba kaşığı sirke koyun ve karıştırın ve bu karışımla sorunlu bölgeye uygulayın. Karışımı uyguladıktan sonra ılık suyla duşunuzu alın. Tedavi süreci düzenli olmak kaydıyla 14 gündür."

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