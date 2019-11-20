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Papiss Cisse: Galatasaray haberlerini ben de duydum

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 20.11.2019 21:41 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un yıldızı Papiss Cisse'den Galatasaray, West Ham, Anderlecht, Sergen Yalçın ve Erol Bulut hakkında açıklamalar geldi. Papiss Cisse, yaz transfer döneminde Anderlecht'ten teklifi aldığını söylerken, Galatasaray haberlerini duyduğunu belirtti.

Papiss Cisse: Galatasaray haberlerini ben de duydum

Süper Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Alanyasporlu Papiss Cisse, "West Ham United ve Anderlecht'den transfer teklifi aldım. Galatasaray'ı ben de sizler gibi duydum." dedi.

ANDERLECHT TEKLİFİ...

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Papiss Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik bu da benim performansıma yansıdı. Yaz transfer döneminde Anderlecht'den teklif geldi. Kulübüm kalmamı istedi. Bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim ve takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti bu süreci unuttum ve işime odaklandım." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"GALATASARAY HABERLERİNİ..."

"Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir. West Ham United, Anderlecht'den önce de transfer teklifinde bulundu ama olmadı. Newcastle United'ı ben de sizler gibi duyuyorum. Ben işimi yaptıkça bu teklifler olacaktır. Galatasaray haberlerini ben de duydum. Bu bilgi bana da geldi. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Şu anda Alanyaspor'un oyuncusuyum ve Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum."

"EN GÜZEL YILLARIM NEWCASTLE UNITED'DA GEÇTİ"

"Kariyerime Fransa'da başladım sonrasında Almanya'da Freiburg'da oynadım. Almanya'da geçirdiğim 2 yıl bana çok şeyler kattı. İnsanlar beni Newcastle United'da tanıdı ve sevdi, en güzel yıllarım Newcastle United'da geçti. Oynadığım liglerde şunu gördüm. Her ligde kazanmak istiyorlar. Ligler arasında çok fark yok. Kariyerim açısından en önemli avantaj farklı liglerde oynamam fakat futbolun dili aynı. Süper Lig çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig. Türkiye Ligi'nde sürpriz sonuçlar olabiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum.

"İNŞALLAH GOL KRALI OLURUM"

"Alanyaspor'a geldiğimde belki yaşımla ilgili eleştiriler olmuştur fakat ben futbolu ne zaman bırakmaya karar verdiysem o zaman yaşlanmışım demektir. Kimi oyuncular 20-21 yaşında ama ortaya koyduğu performans 45 yaşındaki oyuncu gibi, benim için önemli olan yaş değil ortaya koyulan performans. Bu sezon her şey güzel gidiyor, inşallah sezon sonunda gol kralı da olurum'

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2. CAGNE VAKASI YAŞANIR SAKIN GİTME KARDEŞİM
Alanya, Papiss’i devre arası 17M € Guangzhou Evergrande’ye okutmalı.
sergen yalçının adını göremedim nerde yaziyo
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