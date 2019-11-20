Papiss Cisse: Galatasaray haberlerini ben de duydum

Süper Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Alanyasporlu Papiss Cisse, "West Ham United ve Anderlecht'den transfer teklifi aldım. Galatasaray'ı ben de sizler gibi duydum." dedi.

ANDERLECHT TEKLİFİ...

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Papiss Cisse, "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik bu da benim performansıma yansıdı. Yaz transfer döneminde Anderlecht'den teklif geldi. Kulübüm kalmamı istedi. Bu süreçte Alanyaspor'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim ve takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti bu süreci unuttum ve işime odaklandım." ifadelerini kullandı ve ekledi:

"GALATASARAY HABERLERİNİ..."

"Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir. West Ham United, Anderlecht'den önce de transfer teklifinde bulundu ama olmadı. Newcastle United'ı ben de sizler gibi duyuyorum. Ben işimi yaptıkça bu teklifler olacaktır. Galatasaray haberlerini ben de duydum. Bu bilgi bana da geldi. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Şu anda Alanyaspor'un oyuncusuyum ve Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum."