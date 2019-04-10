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Papiss Cisse: Gol krallığı hırsım yok

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 10.04.2019 21:16 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen ve gol krallığında zirvede yer alan Diagne'nin en yakın takipçisi olan Cisse, ”Açıkçası bu konuda bir hedefim veya hırsım söz konusu değil. Tamamen takımın başarısına odaklanmış durumdayım. Gol krallığı konusunda yukarıda olmaktansa, takımımın ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir” dedi.

Papiss Cisse: Gol krallığı hırsım yok

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren Cenk Ahmet Alkılıç dışında tüm oyuncular eksiksiz katıldı. İdmandan önce doğum günü olan Fernandes ve Welinton için kutlama yapıldı. Ardından ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan turuncu-yeşilli ekip, daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünü ise çift kale maç yaparak tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip çalışmalarına yarın yapacağı tek idmanla devam edecek.

"BULUNDUĞUMUZ YERİN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İdmanda gazetecilerin sorularını yanıtlayan deneyimli golcü Cisse, ligin ilk yarısında 5 gol kaydettiğini belirterek, ”Bu tamamen çalışma ile alakalı. Ligin ikinci yarısında ise hocamızın da gelmesiyle şimdiden 8 gole ulaştım. Bulunduğumuz yerin tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Daha önümüzde 7 maç daha var, büyük numaralara ulaşırım bu konuda”dedi.

"SÜPER LİG'DE YÜKSEK REKABET VAR"

Süper Lig'in diğer liglere göre nasıl olduğu sorulan Cisse, "Bu zor bir soru oldu aslında. Süper Lig elbette bir Premier Lig ya da bir Bundesliga değil fakat diğer liglerle karşılaştırdığımız zaman bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüksek mücadele var, teknik var, taktik var. Dışarıdan ilk düşündüklerinde Süper Lig çok iyi olarak algılanamayabilir. Belki birçok insan bunun farkında olmayabilir. Çünkü gerçekten zor bir lig ve mücadeleci bir lig” diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARIM BENİMLE DALGA GEÇİYOR"

Bir gazetecinin kaçırdığı penaltıları sorması üzerine yanıt veren Cisse, ”Bazı arkadaşlarım bu konuda benimle dalga geçiyor. 'Zor golleri atıyorsun ama penaltıları gole çeviremiyorsun' diye. Açıkçası ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Çünkü gerek Fransa liginde gerek Almanya liginde gerekse İngiltere'de penaltıları atıyordum. Türkiye'de başıma geldi. İlk penaltı kaçırdığım maçtan önceki antrenmanda 14'de 14 yapmıştım ama maça çıktığımızda bir türlü gole çevirememiştim. Bütün iş orada başlamıştı. Ama futbolda bu tür şeyler var. Umarım gelecekte bu tür şeyler yaşamam” ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN TAKIMIN BAŞARISINA ODAKLANDIM"

Gol krallığında zirvede yer alan Diagne'nin en yakın takipçisi olarak yönetilen soruları da cevap veren Cisse, şunları söyledi: Açıkçası bu konuda bir hedefim veya hırsım söz konusu değil. Tamamen takımın başarısına odaklanmış durumdayım. Gol krallığı konusunda yukarıda olmaktansa, takımımın ligi yukarıda bitirmesi benim tercihimdir. Bu yüzden, açıkçası bu konuda dediğim gibi hırsım yok ama takımımın ligi yukarıda bitirmesi, benim de gol krallığında yukarıda olmam tabii ki beni mutlu eder. Önümüzde zorlu bir Malatyaspor maçı var. Kesinlikle zor bir maç olacak. Zor bir deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz.”

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Aytemiz Alanyaspor papiss cisse

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