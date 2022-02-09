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Papiss Cisse kimdir, aslen nereli? Çaykur Rizespor transferi Papiss Cisse kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

09.02.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık anlaşmayla Papiss Cisse’yi renklerine kattı. Peki Çaykur Rizespor transferi Papiss Cisse kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve kariyeri...

Papiss Cisse kimdir, aslen nereli? Çaykur Rizespor transferi Papiss Cisse kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Çaykur Rizespor Kulubü tarafından yapılan açıklamada "İstanbul'da Kulüp Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Papiss Demba Cisse'ye kulübümüze 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi. Peki Papiss Cisse kimdir?

PAPİSS CİSSE KİMDİR?

Papiss Demba Cisse, 3 Haziran 1985 tarihinde Dakar'da dünyaya gelmiştir. Ünlü isim, santrafor mevkisinde oynayan Senegalli futbolcudur. 2010-11 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını kazanmıştır ve ayrıca EFFIFU ödülüne layık görülmüştür. 2011-12 sezonunun devre arasında, sezon başında Newcastle United'a transfer olan Senegal millî futbol takımından takım arkadaşı olan Demba Ba'nın sonrasında 17 Ocak 2012 tarihinde Newcastle United takımına Freiburg takımından 13.500.000 € transfer ücretiyle transfer olmuştur.

İngiltere'deki üçüncü sezonunda kariyerinin en düşük gol ortalaması ile oynayan futbolcu, 24 Premier League maçında sadece 2 gol atma başarısını göstermiştir. Cisse, 2 de asist yapmıştır. 1 FA Cup, 2 de EFL Cup da forma giymiş ve her iki kupa da da birer gol atma başarısı göstermiştir. 2013-14 sezonunda toplamda 27 maçta forma giyen Cissé 4 gol 3 asist ile oynamıştır. 2013-2014 sezonunda da 22 Lig maçında forma giymiş olan Cissé, bu maçlarda 11 gol 1 asistlik performans sergilemiştir.

İlk defa 2009 senesinde Senegal millî takımı formasını giyen Cisse, Senegal'in 2012 ve 2015 Afrika Uluslar Kupası kadrolarında bulunmuştur.

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Çaykur Rizespor
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