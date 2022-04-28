Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası Mersin'de devam ediyor

MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık Tüm Dallar Nevzat Yamaç Kupası devam ediyor.

Erdemli ilçesindeki Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular ilk yarışmaları gerçekleştirdi. Bugün, 4 farklı kategoride 21 sporcu yarıştı.

Gün sonunda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH1 (R1)

1- Hakan Abakay - 606.4

2- Celal Karaca - 599.8

3- Mustafa Tuncel - 586.5

Kadınlar 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH1 (R2)

1- Suzan Çevik - 614.3

2- Çağla Baş - 611.7

3- Pervin Ayli - 591.9

Karışık 10 Metre Havalı Tüfek Ayakta SH2 (R4)

1- Hakan Çevik -621.5

2- Salih Yurtalan - 605.6

3- Samet Akça - 605.0

Karışık 25 Metre Tabanca SH1 (P3)

1- Murat Oğuz - 555

2- Yunus Bahçeci - 539

3- Yunus Ali Beyaz - 530

Organizasyonda yarın P1, P2, R3 ve R5 kategorilerinde yarışmalar yapılacak.



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