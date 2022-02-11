Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) 14 kulüpten 44 sporcunun katıldığı organizasyonda madalya sahibi sporcular belli oldu.

Kategorilerine göre madalya alan isimler şöyle:

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1):

1-Cevat Karagöl

2-Murat Oğuz

3-Taha Yasin Küşmüş

Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2):

1-Aysel Özgan

2-Ayşegül Pehlivanlar

3-Gülay Uysal

25 metre tabanca karışık (P3):

1-Korhan Yamaç

2-Murat Oğuz

3-Yunus Bahçeci

50 metre ateşli tabanca karışık (P4):

1-Aysel Özgan

2-Ayşegül Pehlivanlar

3-Cevat Karagöl

Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1):

1-Hakan Abakay

2-Mustafa Tuncel

3-Mehmet Aydın

Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2):

1-Çağla Baş

2-Suzan Çevik

3-Pervin Ayli Yağız

10 metre havalı karışık (R3):

1-Savaş Üstün

2-Erhan Coşkuner

3-Çağla Baş

10 metre havalı tüfek karışık (R4):

1-Hakan Çevik

2-Tayyar Sinankılı

3-Salih Yurtalan

10 metre havalı tüfek karışık (R5):

1-Hakan Çevik

2-Tayyar Sinankılı

3-Samet Akca

10 metre havalı tüfek karışık (R6):

1-Savaş Üstün

2-Erhan Coşkuner

3-Mustafa Tuncel



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