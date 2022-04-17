Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde iki gün süren organizasyon tamamlandı.
Sporculardan Rabia Cirit ve Muhammed Khalvandi, atmalar branşında Türkiye rekoru kırdı. Muhammed, cirit atmada 49.77, Rabia ise gülle atmada 8.30 ile rekor kırmayı başardı.
Dereceye giren sporcuların madalyalarını TBESF Başkanı Muaz Ergezen ve İcra Kurulu Başkanı Ferhat Esatbeyoğlu verdi.
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