Antalya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ilk gününde sol kol kategorilerinde 13 sporcu yarıştı.
Oturarak +65 kilo finalinde Kazak Zarina Primak'ı yenen Meryem Yıldırım Sevci ile oturarak 75 kiloda Ukraynalı Volodymyr karşısında galip gelen Gökhan Seven altın madalyaya ulaştı.
Diğer mücadelelerde, ayakta 90 kiloda Murat Cırık gümüş, oturarak +75 kiloda Ümit Burunlular ve ayakta 70 kiloda Emre Kökcan ise bronz madalya elde etti.
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