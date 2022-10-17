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Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

17.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Antalya'da düzenlenecek

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası kapsamında yer alan, 24. Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası, Antalya'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 54 ülkeden 1450 sporcunun katılımı ile bugün açılış seremonisi yapılacak organizasyonda milliler, yarın sahneye çıkacak.

Mayıs ayında gerçekleştirilen Para Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'na 11 sporcu ile katılan Türkiye, 17 madalya kazanmış ve tarihinde ilk defa takım halinde şampiyon olmuştu.

Şampiyonada, 6 farklı kategoride hem kadın hem de erkekler madalya için yarışacak ve organizasyon 20 Ekim'de sona erecek.

Organizasyonda Türkiye adına yarışacak sporcular şöyle:

"Mehmet Kaya, Ceyhun Ağbağ, Emre Kökcan, Kenan Eroğlu, Eyüp Ekmekçi, Murat Cirik, İlhan Memiş, Candoğan Gümüş, Emin Büyükbeşe, Ümit Burunlular, Mustafa Dinleyici, Arif Başar Durak, Meryem Yıldırım Sevci, Şehmus Ertem , Abdulsamet Ocakoğlu ve Gökhan Seven."

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bilek güreşi

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