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Para masa tenisi: Fransa Açık Turnuvası

06.05.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Para Masa Tenisi Takım sporcuları 3'ü altın toplamda 8 madalya kazandı.

Fransa'da düzenlenen Fransa Açık Turnuvası'nda paralimpik masa tenisçiler 3'ü altın toplamda 8 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Saint-Quentin kentinde devam eden Fransa Para Open Turnuvası'da milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan finalde karşı karşıya geldi. Abdullah, Nesim Turan'ı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Neslihan Kavas ile Kübra Korkut'un altın madalya kazandığı organizasyonda, Nesim Turan, Merve Cansu Demir gümüş, Ali Öztürk, Hatice Duman, İrem Oluk ise bronz madalya kazandı.

Milli sporcular Süleyman Vural ve Hamza Çalışkan ise çeyrek finalde rakiplerine mağlup oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye'nin masa tenisinde başarısını kanıtlamış bir ülke olduğunu belirterek, madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Şampiyona 8 Mayıs'ta sona erecek.

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