YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor

Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor

07.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da sürüyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası, Adana'da devam ediyor.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilen yarışlara farklı illerden 5'i kadın 23 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın üçüncü gününde sporcular, Japonya'nın Hiroşima kentinde 18-23 Ekim'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için en iyi dereceyi elde etmeye çalışıyor.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, AA muhabirine, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Spora ve sporculara destek vermeye devam ettiklerini aktaran Uludağ, "Burada başarılı olan gençlerimizin Japonya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Uludağ, dereceye girebilmek için mücadele eden sporculara başarılar diledi.

Sporculardan Ali Doğan, şampiyonada en iyi dereceyi alıp ay-yıldızlı formayı giymek istediğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası'na katılmak istediğini aktaran Doğan, "Bu bir bayrak yarışı. Bireysel spor olduğu için herkes birbirinin rakibi. Japonya'da yapılacak olan yarışa katılabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Kırıt da şampiyona için Antalya'dan geldiğini ve elinden gelenin en iyisini yapacağını kaydetti.

Organizasyon, 11 Eylül'de sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldüAdana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü
Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:
Sonbaharda Ilgar Dağı'nda mor çiçekler açtıSonbaharda Ilgar Dağı'nda mor çiçekler açtı
Anahtar Kelimeler:
Adana Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

Adana Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:42
İkindi
16:17
Akşam
19:07
Yatsı
20:24

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Çarşamba

Enes Eczanesi
Seyhan
Aksöz Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Uğur Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Eren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Her yerde çıplaktı! Karakola şeffaf tangası ile gidince...

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.