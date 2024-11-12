Paraguay'da Lionel Messi yasağı! Onun formasıyla gelenler stadyuma alınmayacak

Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Arjantin ile karşı karşıya gelecek Paraguay'da Lionel Messi yasağı geldi. İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Paraguay Futbol Federasyonu, maça Lionel Messi forması ile gelecek taraftarları stadyuma almama kararı aldı.

MESSI FORMASIYLA GİREMEYECEKLER

Messi için uygulanacak yasağın sadece Arjantin Milli takımı forması için geçerli olmadığı, 37 yaşındaki futbolcunun Barcelona veya Inter Miami formalarını giyen taraftarların da stadyuma alınmayacağı kaydedildi.

Paraguay, benzer bir uygulamaya Brezilya maçında da gitmiş ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un adının yazılı olduğu formayı giyen taraftarlar maça alınmamıştı.