SPOR

Paraguay'da yeni hoca Eduardo Berizzo

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.02.2019 20:53 | Son Güncelleme

Paraguay Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Eduardo Berizzo getirildi.

Paraguay'da yeni hoca Eduardo Berizzo

Paraguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Juan Carlos Osorio'nun istifasıyla boşalan milli takımın teknik direktörlük görevini, Arjantinli Eduardo Berizzo üstlenecek.

49 yaşındaki Berizzo, Marcelo Bielsa'nın Şili Milli Takımı'nda yardımcılığını yaparak başladığı teknik adamlık kariyerinde Estudiantes, O'Higgins, Celta Vigo, Sevilla ve Athletic Bilbao takımlarını çalıştırdı.

Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eduardo Berizzo Paraguay Milli Takımı

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Fenerbahçe Vesely ile yeniden anlaştı

Fenerbahçe Vesely ile yeniden anlaştı

Rodallega gemileri yaktı!

Rodallega gemileri yaktı!

Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi

Kagawa'dan Fenerbahçe sürprizi

Mesut Özil'e övgüler yağdırdı!

Mesut Özil'e övgüler yağdırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

A Milli Takım'ın yeni hocası Tamer Tuna olacak

A Milli Takım'ın yeni hocası Tamer Tuna olacak

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paraguay'da yeni hoca Eduardo Berizzo

Paraguay'da Berizzo dönemi

Stanislav Çerçesov: Türkiye'de Dünya Kupası ya da Avrupa Kupası yapılabilir

Çerçesov'dan Türkiye'de övgü

Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması

Şenol Güneş'ten A Milli Takım açıklaması

Türkiye 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı

Türkiye 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı

17 Mart-7 Nisan arasında Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında

Şenol Güneş için tarih verildi

Lucescu'dan Şenol Güneş'e: Milli takımı sana hazırlıyorum

Bombayı patlattı! 'Milli takımı sana hazırlıyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.