Paralı poşet uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı

1 Ocak itibariyle başlayan paralı poşet uygulaması bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Paralı poşet uygulaması için bütçe ayırmamakta kararlı olan vatandaşların geliştirdiği yöntemler sosyal medyaya damga vurdu. Poşet satın almamak için kimi ceplerini, kimi el arabasını çözüm yolu olarak kullanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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Ücretli poşet uygulamasına bir çok vatandaş tepki gösterdi. Poşete 25 kuruş vermek istemeyen vatandaşlar bakın uygulamaya karşı tepkilerini nasıl dile getirdi...
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