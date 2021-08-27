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Paralimpik Oyunları: Besra Duman ve Recep Çiftçi bronz madalya kazandı

27.08.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda para halterci Besra Duman ve para judocu Recep Çiftçi bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye oyunlardaki ilk madalyalarını kazanmış oldu.

Paralimpik Oyunları: Besra Duman ve Recep Çiftçi bronz madalya kazandı

Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda para halterci Besra Duman ve para judocu Recep Çiftçi bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye oyunlardaki ilk madalyalarını kazanmış oldu.

Erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalya maçında Venezuellalı Marcos Dennis Blanco'yla karşı karşıya geldi.

26 yaşındaki Çiftçi, 1-0 geride olduğu müsabakada iyi bir oyun ortaya koyarak maçı ipponla kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı salonda takip etti. Kasapoğlu, galibiyetin ardından, Recep Çiftçi'yi tebrik etti.

TRT Spor'a konuşan Çiftçi, "Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum" dedi.

Milli para halterci Besra Duman da kadınlar 55 kg'da ilk hakkında 117, ikinci hakkında ise 124 kilo kaldırdı.

Son hakkında 126 kilo deneyen ancak başarılı olamayan Duman, 124 kiloyla bronz madalya kazandı.

Çinli Cuijuan Şiao da ikinci denemesinde 124 kilogram kaldırdı. Ancak Şiao, Duman'dan 84 gram daha hafif olması nedeniyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kurallara göre iki haltercinin aynı kiloyu kaldırmaları durumunda vücut ağırlıklarına bakılıyor ve daha hafif olan isim üst sıraya çıkıyor.

Besra Duman

5 Eylül'e kadar sürecek 16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi 44'ü kadın, 43'ü erkek 87 sporcu temsil ediyor.

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