Param, büyümeye hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Finansal teknoloji sektörünün markalarından Param, 2022 yılının ilk yarısında işlem adedini yıllık bazda yüzde 322, işlem tutarını ise yüzde 529 artırdı.

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine, fiziki kart, sanal kart, sanal POS ve fiziki POS ürünleriyle finansal avantajlar sunan Param, ilk yarıyıl verilerini ve Kurban Bayramı sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2022 yılının ilk yarısında ParamKart ile yapılan işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 322, işlem tutarı ise yüzde 529 arttı. ParamPOS işlem hacmi yüzde 73 ve işlem adedi yüzde 28 büyüdü.

Paylaşılan ilk 6 aylık sonuçlarında ParamKart ile en fazla harcama yapılan sektörlere de yer verildi. Buna göre, ParamKart ile en fazla harcama market ve alışveriş merkezlerinde gerçekleşti. Benzin ve akaryakıt ise ikinci sırada yer aldı. En fazla harcama yapılan üçüncü sektör ise giyim ve aksesuar sektörü oldu. En çok alışveriş gün olarak cuma günü, saat aralığı olarak da 20.00-22.00 arasında gerçekleşti.

Geçen yılın ilk yarısında ParamKart ile harcama yapanların yüzde 95'i erkek, yüzde 5'i kadın iken 2022 yılında bu oran yüzde 75 erkek, yüzde 25 kadın olarak değişti. Geçen yılın ilk yarısında en fazla harcama yapılan 5 il, sırasıyla, İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa, bu yıl ise sırasıyla, İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli ve Tekirdağ oldu. Kurban Bayramında en fazla harcama yapan iller ise İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Kocaeli şeklinde sıralandı.

Sanal POS çözümü ParamPOS'un 2021'in ilk yarısına göre 2022'nin ilk yarısında işlem hacmi yüzde 73 artarak 11,6 milyara ulaştı. Diğer taraftan işlem adedi ise yüzde 28 büyüyerek 33 milyona ulaştı. ParamPOS verilerine göre, 2022 yılında yapılan işlemlerin yüzde 18'i taksitli, yüzde 82'si tek çekim olarak gerçekleşti. 2022'in ilk yarısında banka kartı işlem hacmi yıllık bazda yüzde 9 arttı.

2021 ilk yarısı ile karşılaştırılarak sektörel değişimlerinde paylaşıldığı ParamPOS'un verilerinde, pazaryerleri en fazla işlem hacmine sahip sektör olmaya devam etti. 2021 yılında market ve alışveriş merkezleri ikinci sırada yer alırken 2022 yılında sigorta sektörü ikinci sırada yer aldı. Sigorta sektörünü takip eden sektörler ise mobilya-dekorasyon, eğitim-kırtasiye ve elektronik eşyalar oldu.

- Param, 2022 Kurban Bayramı verilerini de paylaştı

Kurban Bayramı'nda ParamPOS verileri incelendiğinde hızlı büyümeler öne çıktı. 2021 Kurban Bayramı ile karşılaştırılan verilerde işlem hacminde yüzde 92, işlem adedinde ise yüzde 67 büyüme gerçekleşti. Geçen yılki Kurban Bayramı'na göre bu yıl taksitli işlem hacimlerinin, toplam işlem hacmindeki payı arttı ve yüzde 9'dan yüzde 19'a çıktı.

Dönemsel kampanyalarla kullanıcısının ihtiyaçlarının fazlasını sunan Param, Kurban Bayramı'nda da düzenlediği kampanya ile kullanıcısının yanında oldu. Param kullanıcılarının alışkanlıklarını inceleyerek Kurban Bayramı'nda restoran, giyim ve market harcamalarında nakit iade kampanyası düzenledi. Geçen yılki Kurban Bayramı'na göre ParamKart'la yapılan işlem tutarı yüzde 678, işlem adedi yüzde 308 arttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Grup Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, "Ekonomik koşulların da etkisiyle avantajlı alışverişin kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunun da bilincindeyiz. Bu kampanyaların sonuçlarını da Kurban Bayramı ile net bir şekilde görüyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını biliyor ve bunlara yönelik yaptığımız projelerle güçlü bir bağ oluşturuyoruz. ParamKart’ın kampanyalarıyla sürprizlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

