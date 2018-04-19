MAGAZİN

Paramparça'nın Hazal'ı Alina Boz 160 bin lirasını istedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

Bir süre önce iflas başvurusunda bulunan Endemol Medya şirketine, Hazal karakterini canlandırdığı Paramparça adlı dizide 15 bölümün ücretini alamadığı gerekçesiyle 160 bin liralık tazminat davası açtı

Paramparça'nın Hazal'ı Alina Boz 160 bin lirasını istedi

“Paramparça” adlı dizide “Hazal” karakterini canlandırması için Endemol Medya şirketi ile bölüm başına 10 bin liraya anlaşan Alina Boz, dava dilekçesinde dizinin 83’üncü bölümünden 97’inci bölümüne kadar 15 bölümlük ücretini alamadığını iddia etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Alina Boz da toplamda 150 bin lira oyunculuk ücreti ile 10 bin lira manevi tazminat talep etti.

“ÇALIŞTIK ETTİK MAĞDURUM”

Davalı Endemol Medya şirketi cevap dilekçesinde davayla ilgili zaman aşımı olduğunu belirterek esas yönünden davanın reddine karar verilmesini istedi. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına oyuncu Alina Boz avukatıyla katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme, davacı Alina Boz’un alacağı oyunculuk ücretinin bilirkişi tarafından hesaplanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mahkeme ayrıca dosyaya konan CD’nin de bilirkişi tarafından izlenmesine karar verdi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Alina Boz, “Hakkımı aramak için buraya geldim. 15 bölümde toplamda 150 bin liralık ücretimi alamadım. Çalıştık, ettik, mağdurum. Herkes gibi ben de hakkımı arıyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
alina boz Paramparça

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