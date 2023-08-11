YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Parasını dolandırıcıya kaptırmak üzere olan yaşlıyı banka görevlisinin çağırdığı polis ikna etti

Parasını dolandırıcıya kaptırmak üzere olan yaşlıyı banka görevlisinin çağırdığı polis ikna etti

11.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, telefonda kendisini avukat olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisine 50 bin lira havale etmek için banka şubesine gelen kişi, görevlilerin ihbarı üzerine polis tarafından ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, Yaşar T'yi (73) arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan kişi, onun ilaç siparişi verdiği ve kargosunu almayıp iade ettiği, bu nedenle firmanın zarara uğradığı yalanını söyledi.

Bu nedenle vereceği hesap numarasına 156 bin lira yatırmasını isteyen şüpheli, gün içinde ödemesi halinde borcunun 50 bin liraya düşeceğini ifade etti.

Başından böyle bir olay geçmemesine rağmen panikle evinden çıkarak öğle molasındaki banka şubesine eşiyle gelen Yaşar T'nin durumundan şüphelenen görevliler, dolandırılmak üzere olduğu konusunda uyardı.

Buna inanmayan Yaşar T, parayı söz konusu hesaba yatırmakta ısrar edince banka görevlileri polisi arayıp yardım istedi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibi, bankaya gelerek durumu anlatınca yaşlı adam ikna oldu.

Yaşar T. ve eşi, dolandırıcılık teşebbüsüyle ilgili ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandıSu ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
Kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybettiKavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti"Fındık para etmiyor" diyen çiftçi ağaçlarını kesti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Orhangazi

Bursa Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:04
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:15
Yatsı
21:45

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cumartesi

Çiğdem eczanesi
Iznik
Balkanlar eczanesi
Nilufer
İsabey eczanesi
Yildirim
Ayla eczanesi
Kestel
Alanyurt eczanesi
Inegol
Nilgün eczanesi
Inegol
Şifa eczanesi
Keles
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Köpeğine cinsel istismarda bulunan kadının görüntülerini ifşa etti

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.