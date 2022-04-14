Parça parça edildiler! Homofobik katil şüphesi panik uyandırdı

İrlanda’nın Sligo kasabasında gerçekleşen benzer iki cinayetin ardından polisler ölümlerin homofobiden kaynaklanma olasılığını araştırıyor ve flört uygulamalarını kullananlar için güvenlik tavsiyeleri yayınlıyor.

İLK ŞÜPHELİ 22 YAŞINDA

Cinayetlerin ardından bildirilen 22 yaşındaki şüpheli, Michael Snee’nin Salı günü dairesinde ölü bulunmasının ardından gözaltında tutuluyor. Yapılan ilk muayenenin ardından Snee’nin yaralarının Moffitt’inki kadar şiddetli olmadığı ancak iki kurbana da uygulanan şiddetin boyutunun şoke edici olduğu bildirildi.

''KOLAY BİR HEDEFTİ''

Komşuları Snee’nin sessiz, sakin, sadece köpeğini gezdirerek vakit geçiren kendi halinde bir adam olduğunu söylediler. Katilin kolay bir hedef olduğu için onu seçtiğini düşündüklerini söylediler.

GÖZÜNÜ OYMUŞTU

Bölge polisi cinayet soruşturmalarının parçası olarak yakın zamanda meydana gelen üçüncü bir olayı da araştırıyor. Geçen cumartesi kasabada ciddi bir saldırıya uğrayan kırklı yaşlardaki barmeni hedef alan bu saldırıdan gözü oyulmasına rağmen sağ çıkan kurban yeni taburcu edildi ve cinayetlerin çözülmesi için önemli bir kaynak olabilir.



