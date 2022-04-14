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Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...

14.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha gençliğinin baharında arkadaşlarıyla gittiği turnuvada katledildi! 16 yaşındaki İngiliz sporcu Fransa'nın güneyinde bir turnuvaya katıldı. Rugby sporcusu olan Harry Sykes arkadaşlarıyla idman yaptıktan sonra birden ortadan kayboldu. Hem arkadaşları hem de teknik heyet talihsiz genci aramak için seferber oldu. Gölde cesedi bulunan Sykes, tanınmaz haldeydi...

Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...

İngiltere medyası Fransa'da gittiği turnuvada canice katledilen 16 yaşındaki Harry Sykes cinayetini konuşuyor! Arkadaşlarıyla gittiği turnuvada ortadan kaybolan talihsiz gencin cesedi Lac de la Cavayère kasabasındaki gölde bulundu. Sporcu gencin ciğeri söküldü, organları parçalandı.

TURNUVAYA GİTTİ VAHŞİCE KATLEDİLDİ!

Bradford Adli Tıp Kurumu, ne takım arkadaşlarının ne de başka birinin Harry Sykes'in ölümü sırasında yaşananları görmediğini ifade etti.

csaca

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DENİZ ANASI SANDILAR CESET ÇIKTI

Harry Sykes'in arkadaşlarından biri gölde ayağının altında deniz anası sandığı bir yumuşaklık hissetti. Daha sonra o nesnenin Harry Sykes'in cesedi olduğu ortaya çıktı. Talihsiz gencin organlarını parçalayan katili arama çalışmaları devam ediyor.

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EN BÜYÜK ŞÜPHELİ ONLAR!

Harry Sykes'in turnuvaya birlikte gittiği takım arkadaşlarından iki kardeş en büyük şüpheli konumunda. İngiliz emniyetiyle Fransız polisi soruşturmayı ortak yönetiyor. İki kardeşin daha önce de sabıkalı olduğu gelen bilgiler arasında.

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cinayet
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