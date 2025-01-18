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Paris 2024 madalya krizi: Sporcular madalyalarını iade ediyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.01.2025 21:26
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Fransa'da geçen yıl 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında takdim edilen 100'den fazla madalya "kusurlu" olduğu gerekçesiyle sporcular tarafından iade edildi.

Paris 2024 madalya krizi: Sporcular madalyalarını iade ediyor!

La Lettre gazetesinin haberine göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında verilen madalyalarda deformasyon oldu.

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Kusuru bulunan 100'den fazla madalya, bu durumdan hoşnut olmayan sporcular tarafından Olimpiyat Oyunları'ndan yalnızca 4 ay sonra Fransız darphanesi Monnaie de Paris kurumuna iade edildi.

Bu durumun ardından üretim ve kaliteden sorumlu 3 müdürüyle yollarını ayıran Monnaie de Paris, henüz olaya ilişkin teknik çözüm bulamadı.

Kusurlu madalyaların verniğinde kalite sorunu bulunurken, ABD'li kaykay sporcusu Nyjah Huston, olimpiyatlarda ödül aldıktan 10 gün sonra 2 Ağustos'ta sosyal medyada yaptığı paylaşımla madalyasının kötü halde olduğunu gösterdi.

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Paris
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