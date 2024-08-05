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  4. Paris'i gezmek isteyince Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı! Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso ihraç edildi

Paris'i gezmek isteyince Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı! Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso ihraç edildi

05.08.2024 19:00
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Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso'nun, yarışlardan elenmesinin ardından Paris'i gezmek için takım halinde kaldıkları Olimpiyat Köyü'nden izinsiz ayrılması ortalığı karıştırdı. Alonso disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından Olimpiyat Köyü'nden ihraç edildi.

Paris'i gezmek isteyince Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı! Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso ihraç edildi

Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında çok erken elenerek eleme turunu altıncı sırada bitirdi ve Paris 2024 şansına veda etti.

Bunun ardından Alonso, Paris ve çevresini gezmek için Olimpiyat Köyü'nden ayrıldı. Daha sonra ise Alonso'nun Olimpiyat Köyü'ne geri döndüğü kaydedildi. Ünlü yüzücü, bu gelişmelerin ardından Paraguay Olimpiyat Komitesi tarafından köyden çıkarıldı.

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Paraguay Olimpiyat Komitesi Misyon Şefi Larissa Schaerer. "Varlığınız Paraguay Takımı içinde uygunsuz bir atmosfer yaratıyor. Geceyi Sporcular Köyü'nde geçirmemeniz kendi özgür iradenizle olduğu için talimatlara uyduğunuz için size teşekkür ederiz." ifadeleri ile Alonso'ya kararı tebliğ etti.

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"KÖYÜ TERK ETMEK NORMAL DEĞİL"

Paraguay Olimpiyat Komitesi Başkanı Camilo Perez, ABC Cardinal radyosuna yaptığı açıklamada Alonso'nun 1. seride altıncı olduktan sonra Cumartesi günü köyden ayrıldığını ve diğer 27 sporcudan oluşan 'Team Paraguay'dan çekildiğini söyledi. Olayı "küçük bir disiplinsizlik" olarak nitelendiren Perez, "Köyü terk etmek normal bir hareket değil" dedi.
y2Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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