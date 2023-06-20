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Paris Saint-Germain'in yedek kalecisi Sergio Rico'nun eşinden açıklama! Attan düşerek komaya girmişti

20.06.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain takımının İspanyol kalecisi Sergio Rico, attan düşmesi sonucu hastaneye kaldırıldıktan 22 gün sonra komadan çıktı. İşte detaylar...

Paris Saint-Germain'in yedek kalecisi Sergio Rico'nun eşinden açıklama! Attan düşerek komaya girmişti
Sergio Rico

Sergio Rico

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Sergio Rico'nun eşi Alba Silva İspanyol basınına verdiği demeçte, Sergio'nun komadan çıktığını, bilincinin açık olduğunu, yatıştırıcı ilaçlara gerek olmadan tedavisinin devam ettiğini söyledi.

"TÜNELDEKİ IŞIĞI GÖREBİLİYORUZ"

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"Tanrı'ya şükür olsun. Artık tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz." diyen Silva, tüm hastane personeline, doktorlara gösterdikleri inanılmaz yardım ve özveri için teşekkür etti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

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Fransa'nın Paris Saint Germain takımında yedek kaleci olan 29 yaşındaki Sergio Rico, takımının lig şampiyonluğunu elde etmesinin ardından 28 Mayıs'ta Huelva kentinin El Rocio beldesindeki festivale katılmak için bu bölgeye gitmiş ve bir attan düşmesi sonucu kafa travması bulgusuyla Virgen del Rocio hastanesinde yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.


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