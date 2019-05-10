Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'a 3 maç ceza

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rennes'le geçen ay oynanan kupa finalinin ardından bir taraftarla gerginlik yaşayan ve taraftara fiziksel saldırıda bulunan PSG'li yıldız oyuncuya 3 maç men cezası verildiği belirtildi.
Neymar'ın cezası, pazartesi günü yürürlüğe girecek. PSG'nin yarın Angers ile yapacağı lig maçında görev verilmesi halinde sahaya çıkacak 27 yaşındaki oyuncu, ligin son iki haftasında Dijon ve Reims karşısında ise cezası nedeniyle oynayamayacak.
Maçın ardından kupa töreni öncesinde Rennesli bir taraftarla tartışma yaşayan Neymar, taraftara yumruk atmıştı. Olay, başka bir seyircinin yaşananları cep telefonuyla görüntülemesinin ardından ortaya çıkmıştı.
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