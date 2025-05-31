SPOR

95
84
61
59
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Paris Saint-Germain-Inter finalinde geceye tek başına damga vurdu! Tüm dünya onu konuşuyor... Bunu sadece 19 yaşında başardı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ağlarını havalandırarak skoru 2-0'a getiren Desire Doue, tarihe geçti. 19 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç oyuncular listesine girdi. İşte detaylar...

Paris Saint-Germain-Inter finalinde geceye tek başına damga vurdu! Tüm dünya onu konuşuyor... Bunu sadece 19 yaşında başardı!
Berker İşleyen
Desire Doue

Desire Doue

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi finalinde Münih’te Inter ile karşılaşan Paris Saint-Germain, ilk 20 dakikada 2-0’lık üstünlük yakaladı. Fransız ekibi, 12. dakikada Desire Doue'nin asistinde Achraf Hakimi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Desire Doue skoru 2-0’a taşırken genç oyuncu 20 dakikada 1 gol 1 asist ile harika bir performans sergiledi.

2 GOL 1 ASİST

2025-05-31T210815Z_676580940_UP1EL5V1MPPAT_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-PSG-INT-REPORT

Karşılaşmanın 63. dakikasında Doue bir kez daha sahneye çıkarken skoru 3-0'a getirdi ve mücadeleyi 2 gol 1 asist ile harika bir performansla tamamladı.

TARİHE GEÇTİ

2025-05-31T203304Z_696140125_UP1EL5V1L334P_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-PSG-INT-REPORT

19 yaşındaki Doue, bu golle tarihe geçti ve Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç 3. oyuncu oldu.

BUNU YAPAN EN GENÇ İSİM

2025-05-31T203030Z_1329958627_UP1EL5V1KYS4F_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-PSG-INT-REPORT

Ayrıca Doue, bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atıp hem asist yapan ilk Fransız oyuncu unvanını kazandı ve bunu başaran en genç isim oldu (19 yaş 362 gün).

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa'nın en büyüğü PSG!Avrupa'nın en büyüğü PSG!
Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...
Anahtar Kelimeler:
son dakika inter psg şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...

Mourinho resmen açıkladı: Bazı ayrılıklar olacak...

Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı

Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı

Yeni dönem başladı! "Acilen tapu harçlarını yüzde 1'e düşürmeliyiz"

Yeni dönem başladı! "Acilen tapu harçlarını yüzde 1'e düşürmeliyiz"

Skriniar'dan maç sonu hiç beklenmedik açıklama!

Skriniar'dan maç sonu hiç beklenmedik açıklama!

Galatasaray'dan Muslera ile sürpriz imza!

Galatasaray'dan Muslera ile sürpriz imza!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.