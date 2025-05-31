Paris Saint-Germain-Inter finalinde geceye tek başına damga vurdu! Tüm dünya onu konuşuyor... Bunu sadece 19 yaşında başardı!

Şampiyonlar Ligi finalinde Münih’te Inter ile karşılaşan Paris Saint-Germain, ilk 20 dakikada 2-0’lık üstünlük yakaladı. Fransız ekibi, 12. dakikada Desire Doue'nin asistinde Achraf Hakimi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 20. dakikada ise Desire Doue skoru 2-0’a taşırken genç oyuncu 20 dakikada 1 gol 1 asist ile harika bir performans sergiledi.

2 GOL 1 ASİST

Karşılaşmanın 63. dakikasında Doue bir kez daha sahneye çıkarken skoru 3-0'a getirdi ve mücadeleyi 2 gol 1 asist ile harika bir performansla tamamladı.

TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki Doue, bu golle tarihe geçti ve Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç 3. oyuncu oldu.

BUNU YAPAN EN GENÇ İSİM

Ayrıca Doue, bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atıp hem asist yapan ilk Fransız oyuncu unvanını kazandı ve bunu başaran en genç isim oldu (19 yaş 362 gün).