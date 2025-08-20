SPOR

Paris’ten yola çıktı 4000 kilometre uzağa gelecek! Süper Lig’e yeni dünya yıldızı…

Son dönemde birbirinden önemli isimlere ev sahipliği yapan Süper Lig, bu sene de yine dopdolu başladı. Fatih Tekke yönetiminde ligde iki maçı da 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor orta saha transferi için düğmeye bastı. PSG’nin yıldız orta saha oyuncusu imza için Türkiye’ye gelebilir…

Kariyerine Benfica'da başlayan daha sonra Bayern Münih'e transfer olan Renato Sanchez, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille formaları da giymişti. Kiralık olarak Roma'ya transfer olan Sanchez, PSG'de ise tutunamadı. Son olarak geçen sezonu Benfica'da geçiren Renato Sanchez'in bonservisi Fransız ekibinde...

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da ilk hedef Renato Sanchez! Trabzonspor, yıldız orta saha oyuncusuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Kadrosuna bu sene Wagner Pina, Olaigbe, Onuachu ve Felipe Augusto gibi önemli isimler katan Trabzonspor, kötü geçen sezonun ardından bu yıla iyi başladı. Kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golü Onuachu atmıştı.

İstanbul’da bu kez Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık galibiyet elde eden bordo mavililerde gol sayısını Felipe Augusto kaydetti.

Trabzonspor transfer haberleri
