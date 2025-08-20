Paris’ten yola çıktı 4000 kilometre uzağa gelecek! Süper Lig’e yeni dünya yıldızı…

Kariyerine Benfica'da başlayan daha sonra Bayern Münih'e transfer olan Renato Sanchez, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille formaları da giymişti. Kiralık olarak Roma'ya transfer olan Sanchez, PSG'de ise tutunamadı. Son olarak geçen sezonu Benfica'da geçiren Renato Sanchez'in bonservisi Fransız ekibinde...

Orta saha arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da ilk hedef Renato Sanchez! Trabzonspor, yıldız orta saha oyuncusuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Kadrosuna bu sene Wagner Pina, Olaigbe, Onuachu ve Felipe Augusto gibi önemli isimler katan Trabzonspor, kötü geçen sezonun ardından bu yıla iyi başladı. Kendi saha ve seyircisi önünde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da golü Onuachu atmıştı.

İstanbul’da bu kez Kasımpaşa deplasmanında 1-0’lık galibiyet elde eden bordo mavililerde gol sayısını Felipe Augusto kaydetti.