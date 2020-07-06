’Park Et Seyret’ konserleri başlıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin Antalyalıları açık havada sosyal etkinlikte buluşturacağı ‘Park Et Seyret’ konser serisi başlıyor. İlk konser 7 Temmuz 2020 Salı Günü (yarın) Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi’nin normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği açık hava etkinliklerinde ‘Arabada Sinema’dan sonra ‘Park Et Seyret’ konser serisi başlıyor. Müzik tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ilk konser, 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 21.00’de Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile başlayacak. Uncalı Açık Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek konser için 250 araç alınacak. Konserleri izlemek isteyen vatandaşlar belediyenin internet adresinden rezervasyon yaptırabiliyor.

İkinci konser 14 temmuz’da

Konser serisi 14 Temmuz’da Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 21 Temmuz tarihinde ise Konyaaltı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile devam edecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, tedbirli olarak yeni normal hayata adaptasyon çalışmaları bakımından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir dizi etkinlik başlattıklarını söyledi. Semih Esen, “Geçen ay gerçekleştirdiğimiz Arabada Sinema büyük ilgi gördü. Şimdi de Konyaaltı Belediyesi bünyesinde kurduğumuz Oda Orkestramız müzikseverler ile buluşacak. Etkinlik alanımızda araçlarını park eden yurttaşlarımız keyifli bir zaman geçirebilecek. Konser serimiz daha sonra halk müziği koromuz ve sanat müziği koromuz ile devam edecek” dedi.

