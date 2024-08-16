YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

İHA İHA
16.08.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de park halindeyken motor kısmında çıkan yangınla alevlere teslim olan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Yenibağlar Mahallesi Tolunay Sokak’ta meydana gelen olayda, sürücüsü Şükrü Şen tarafından park edilen 26 AGJ 696 plakalı otomobilde bir anda yangın çıktı. Otomobilin motor kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü.

Kısa süre önce park ettiği otomobilinin alevlere teslim olduğunu gören Şükrü Şen, “Daha yarım saat önce park edip gittim, arkadaşlar aracın yanıyor dediler şaşırdım geldim. Neden yandığını bilmiyorum” dedi.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 16 Ağustos Cuma

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:28
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.