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Park halindeki araçtan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP HABERLERİ  | 25.06.2020 19:25 | Son Güncelleme

Gaziantep’te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Park halindeki araçtan hırsızlık anları güvenlik kamerasında

Gaziantep’te park halindeki bir araçtan yapılan hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alleben Mahallesi’nde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, park halindeki aracın camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden tespit edilip yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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