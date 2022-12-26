Park halindeki otomobil, ön ve arka kısımlarından aynı anda alev aldı

Aracın aynı anda ön ve arka kısımlarının alev alması nedeniyle kundaklama iddiasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Merkez Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pınar Tunç’a ait olduğu belirlenen Honda Civic marka otomobil, gece çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin hem ön hem de arka kısmından aynı anda yanmaya başlaması ve araç sahibinin ifadeleri kundaklama ihtimalini de beraberinde getirdi.

Güvenlik güçleri elde edilen bilgiler doğrultusunda aracı yaktığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

