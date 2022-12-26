YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Park halindeki otomobil, ön ve arka kısımlarından aynı anda alev aldı

Park halindeki otomobil, ön ve arka kısımlarından aynı anda alev aldı

26.12.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir evin önünde park halinde olan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil, ön ve arka kısımlarından aynı anda alev aldı

Aracın aynı anda ön ve arka kısımlarının alev alması nedeniyle kundaklama iddiasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi Merkez Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pınar Tunç’a ait olduğu belirlenen Honda Civic marka otomobil, gece çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı ekipler, alevlere müdahalede bulundu. Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin hem ön hem de arka kısmından aynı anda yanmaya başlaması ve araç sahibinin ifadeleri kundaklama ihtimalini de beraberinde getirdi.

Güvenlik güçleri elde edilen bilgiler doğrultusunda aracı yaktığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uçurumdan düşen Rus turist öldüAntalya'da uçurumdan düşen Rus turist öldü
Balıkesir’de araç sayısı 539 bin olduBalıkesir’de araç sayısı 539 bin oldu
Manavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybettiManavgat'ta çaya düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:03
İkindi
15:33
Akşam
17:54
Yatsı
19:15
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.