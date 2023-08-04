YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

04.08.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki tıra çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Antakya çevreyolu Serinyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Antakya ilçe merkezine seyir halinde olan 07 BFT 665 plakalı otomobil, önce park halindeki tıra çarptı ardından takla attı. Otomobil, başka bir tıra çarparak durabildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardılar. İlk belirlemelere göre kazada; 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaydeden vatandaşların cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldüNesli tehlike altındaydı, bu sefer de Bingöl’de görüldü
Bir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladıBir çok ilçede motosiklet çalan şahısları Bolvadin’de jandarma yakaladı
Adıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandıAdıyaman'da iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:38
Öğle
12:46
İkindi
16:33
Akşam
19:45
Yatsı
21:10

Hatay Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Cumartesi

Ayet eczanesi
Altinozu
Bizim eczanesi
Antakya-defne
Kırkıcı eczanesi
Antakya-defne
İpekçioğlu eczanesi
Antakya-defne
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Uluçınar eczanesi
Arsuz
Fulya eczanesi
Belen
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Karısı ve sevgilisini adım adım takip etti! El ele yürürken çekti

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Resmen yol yarıldı! Araç içine böyle düştü

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.