YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Parke taşıyla marketin camını kırıp sigara çalan hırsız yakalandı

Parke taşıyla marketin camını kırıp sigara çalan hırsız yakalandı

27.10.2023 09:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir şüphelinin zincir marketin camını parke taşıyla kırarak içeri girip, sigara çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kısa süre sonra polise yakalanan şüpheli ifadesinde,” Sigaraların bir kısmını içip diğerlerini sattım” dedi

Olay, 22 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Bayboğan Caddesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. (38) parke taşıyla zincir marketin kapısında camı kırarak içeri girdi. İçeri giren şüpheli 40 adet sigara çaldıktan sonra kırdığı kapıda çıkarak kaçtı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mustafa Y.’in peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’ndeki ikametine kaçtığını belirledi. Polis eve yaptığı baskınlar şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli Mustafa Y. emniyetteki ifadesinde,” Sigaralardan bir kısmını içtim, diğerlerini sattım” dedi. Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Kargo kamyonu, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandıKargo kamyonu, tır ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İzmir'de 2 araç ve duvara çarpan çöp kamyonu sürücüsü yaralandıİzmir'de 2 araç ve duvara çarpan çöp kamyonu sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
12:28
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:10

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Cuma

Vatan eczanesi
Seyhan
Ayşem eczanesi
Cukurova
Gündüz eczanesi
Saricam
Hatice ünüvar eczanesi
Saricam
Yaycioğlu eczanesi
Seyhan
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Göknur gök eczanesi
Kozan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Cesedini 20 yıl boyunca kimse fark etmedi! Dişleri kalmıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.