Parklarda hummalı çalışma

Haliliye Belediyesi, yaşam alanları olan parkların daha güvenli hale gelmesi ve çocukların güzel oyunlar oynamalarını sağlamak amacıyla hummalı şekilde çalışmalarını devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerde yürüttüğü peyzaj çalışmaları ile parkları daha da güzelleştirirken, 75 park için ilk etapta uygulanan Güvenli Park Projesi kapsamında da parkların güvenliğini sağlıyor. Çocuklar için de yeni oyun grupları parklara kuran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalleler için de fidan dağıtımlarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Ahmet Yesevi, Karşıyaka ve Susuz mahallelerindeki parklara oyun grubu, Fıstık Parkı ve Hızmalı Mahallesindeki parkta güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemi kurulumunu tamamladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4442263 numaralı Beyaz Masa hattına gelen talepler ve sahada yürütülen çalışmalar doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

