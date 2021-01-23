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Parklardaki turunçlar sofralara lezzet, ekonomiye değer katacak

23.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınları Antalya’nın simgesi turunç meyvelerini lezzetli reçellere dönüştürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) kadınları Antalya’nın simgesi turunç meyvelerini lezzetli reçellere dönüştürüyor. Antalyalıların sofrasına lezzet olarak gelecek olan reçeller Halk-Et satış mağazalarında satışa sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla uygulayıcısı olduğu BAKA destekli ’Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi meyvelerini veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi KORKOOP üyesi kadınlar, hem üreterek gelir elde ediyor hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturuyor. Bu kapsamda Başkan Muhittin Böcek’in talimatlarıyla Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri parklardaki turunç meyvelerini toplayarak Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne göndermişti.

Parktaki turunçlar ekonomiye kazandırılıyor
Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklardan toplanan yaklaşık bir ton turunç Korkuteli’nde bulunan üretim tesisinde işlenerek reçele dönüştürülüyor. Toplanan reçeller, KORKOOP kadınları tarafından yıkama, soyma, bekletme kaynatma, haşlama ve süzme aşamalarından geçiriliyor. Hazır hale getirilen reçeller daha sonra paketleme işlemi yapılıyor. Parklardaki ağaçlardan toplanan turunçların, Büyükşehir Belediyesi sayesinde değerlendirilerek ekonomiye kazandırıldığını ifade eden Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş, “Antalya’mızın bir değeri olan turunçlar hem üreticiye hem de vatandaşa kazandırılıyor. KORKOOP üyesi kadınlar ve belediye ekipleriyle meyvelerimizi toplamıştık. Gıda güvenliği için özellikle araçların geçmediği, egzozlardan etkilenmeyecek parkta yetişen ağaçlardaki turunçları topladık. Yaklaşık bin ton turunç meyvesini Korkuteli’ndeki üretim merkezimizde işlemeye başladık” diye konuştu.
Dudu Karataş, turunç reçelinin yapım aşamalarını şöyle anlattı: “Kadın üreticilerimiz, turunçları önce yıkıyor sonra rendeleyerek o turuncun ince tabakası alınıyor. Daha sonra da kabukları dilimliyor ve ip yardımıyla kabukları kıvırıyoruz. Kabukları tencereye koyarak haşlaması yapılıyor, haşladıktan sonra suyunu süzerek, değiştiriliyor. Son olarak reçel aşaması ve şekerleme işlemi yapılıyor. Gıda mühendisi kontrolünde turunç kabuklarından reçel üretilirken, iç kısmından da turunç ekşisi üretiliyor. İleride pestilini de denemek istiyoruz.”

Halk Et’te satılacak
Reçellerin paketlendikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et mağazalarında vatandaşlar için satışa sunulacağını belirten Dudu Karataş, “Ağaçta çürüyen turuncu ekonomiye kazandıran ve bizlere ilk günden beri destek veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de reçelimizden ikram edeceğiz” dedi.

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