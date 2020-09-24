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Parkların yenileme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 24.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi ekipleri Düğerek Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan parkı yeniledi.Yapılan çalışma kapsamında, eskiyen deforme olan oyun parkı, spor aletleri ve parkın zemin döşemeleri yenilenerek, halkın hizmetine sunuldu.Yapılan yenileme çalışması ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, parkların gencinden yaşlısına halkın her kesiminin vakit geçirdiği sosyal alanlar olduğunu belirtti.

Menteşe Belediyesi ekipleri Düğerek Mahallesi Çayır Mevkiinde bulunan parkı yeniledi.
Yapılan çalışma kapsamında, eskiyen deforme olan oyun parkı, spor aletleri ve parkın zemin döşemeleri yenilenerek, halkın hizmetine sunuldu.
Yapılan yenileme çalışması ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, parkların gencinden yaşlısına halkın her kesiminin vakit geçirdiği sosyal alanlar olduğunu belirtti. Başkan Gümüş, “Parklar, çocukların oyun oynadığı, yetişkinlerin ise sosyalleşip, dinlendiği ve aynı zamanda spor yaptıkları alanlar. Bu amaçla gerek kent merkezinde, gerekse kırsal mahallelerimizdeki parklara, çocuk oyun grupları ve yetişkinler için spor aletlerinin montajlarını yapıyoruz. Eskiyen spor aletlerini ve parktaki oyuncakları da yenileriyle değiştiriyoruz. Parkları ve sosyal alanlarını yenileyerek, şehrimizin daha çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışıyoruz” dedi.

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