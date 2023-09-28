MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu hakkında kahreden detay! Doğum gününde intihar etti iddiası

Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu hakkında kahreden detay! Doğum gününde intihar etti iddiası

28.09.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Seda Fettahoğlu’dan dün acı haber geldi. Parkta ölü bulunan Fettahoğlu’nun ölüm nedeni henüz açıklanmazken ünlü isimle ilgili kahreden bir detay gündem oldu. 26 Eylül doğumlu oyuncunun 44. yaş gününü kutladıktan sonra intihar ederek hayatına son verdiği iddia edildi.

Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın gibi ünlü yapımlarda rol alan Seda Fettahoğlu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan olan Fettahoğlu Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulundu.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 082926

Birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. İntihar olduğu ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı araştırma başlatırken Fettahoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 082854

DOĞUM GÜNÜNDE İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından Seda Fettahoğlu ile ilgili kahreden bir detay gündem oldu. Fettahoğlu’nun doğum gününde intihar ettiği iddia edildi.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 082951

ÇANTASINDAN ANTİDEPRESAN İLAÇLAR ÇIKTI

26 Eylül doğumlu oyuncunun 44. yaş gününü kutladıktan sonra intihar ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Sanatçının çantasından da antidepresan ilaçlar çıktığı belirtildi.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 083048

TABANCA VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ekran görüntüsü 2023-09-28 083824

"KENDİNİ VURMUŞ, İNTİHAR DİYE DUYDUM"

DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Tuğrul Yüksel "Ambulansları, polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş, intihar diye duydum. Kim, ne olduğunu öğrenemedik ama sanatçı olduğunu duyduk sadece. Zaten polisler bizi yaklaştırmadı biz de uzaktan izledik" dedi.

Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl ise "Saat 10.00 sıralarında bir ambulans geçti onu gördüm. Mahallemize ait bir sosyal medya grubumuz var, daha sonra oradan bir komşumuz mahallede bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir kadının kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. 'Yapabileceğim bir şey var mı?' diye sordum, 'yok' dediler. Daha sonra mahallemizin sosyal medya grubunda, vefat eden kişinin bir oyuncu olduğunu duyduk. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Bu mahallede ikamet etmiyor, dışarıdan gelmiş hanımefendi. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla silahı makine kimyadan yeni almış ve buraya gelmiş, oturmuş. Kafasına ateş etmiş" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor, meğer Cennet Mahallesi'nde oynamışHababam Sınıfı'nın müdürünün oğlu bakın kim çıktı! Duyanlar şaşırıyor, meğer Cennet Mahallesi'nde oynamış
Pozuyla büyüledi! Ünlü isimler dayanamadıPozuyla büyüledi! Ünlü isimler dayanamadı
Dans etti, sosyal medya yıkıldı! O görüntüsü viral oldu Dans etti, sosyal medya yıkıldı! O görüntüsü viral oldu
Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın Oyuncu anne ünlü oyuncu karakteri aktan gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Metroda gördüğü iki çocuğun burundaki piercingi çıkartmaya zorlandı

Metroda gördüğü iki çocuğun burundaki piercingi çıkartmaya zorlandı

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.