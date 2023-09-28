Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu hakkında kahreden detay! Doğum gününde intihar etti iddiası

Sihirli Annem, Çocuklar Duymasın gibi ünlü yapımlarda rol alan Seda Fettahoğlu ile ilgili üzen bir haber gündem oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan olan Fettahoğlu Beyoğlu'ndaki bir parkta ölü bulundu.

Birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncunun ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı. İntihar olduğu ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı araştırma başlatırken Fettahoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

DOĞUM GÜNÜNDE İNTİHAR ETTİ İDDİASI

Sevenlerini yasa boğan bu haberin ardından Seda Fettahoğlu ile ilgili kahreden bir detay gündem oldu. Fettahoğlu’nun doğum gününde intihar ettiği iddia edildi.

ÇANTASINDAN ANTİDEPRESAN İLAÇLAR ÇIKTI

26 Eylül doğumlu oyuncunun 44. yaş gününü kutladıktan sonra intihar ederek hayatına son verdiği ihtimali üzerinde duruldu. Sanatçının çantasından da antidepresan ilaçlar çıktığı belirtildi.

TABANCA VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Fettahoğlu'nun cesedinin yanında, üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı 1 tabanca ile boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu'nun cesedi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"KENDİNİ VURMUŞ, İNTİHAR DİYE DUYDUM"

DHA'ya konuşan mahalle sakinlerinden Tuğrul Yüksel "Ambulansları, polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş, intihar diye duydum. Kim, ne olduğunu öğrenemedik ama sanatçı olduğunu duyduk sadece. Zaten polisler bizi yaklaştırmadı biz de uzaktan izledik" dedi.

Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl ise "Saat 10.00 sıralarında bir ambulans geçti onu gördüm. Mahallemize ait bir sosyal medya grubumuz var, daha sonra oradan bir komşumuz mahallede bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir kadının kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. 'Yapabileceğim bir şey var mı?' diye sordum, 'yok' dediler. Daha sonra mahallemizin sosyal medya grubunda, vefat eden kişinin bir oyuncu olduğunu duyduk. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Bu mahallede ikamet etmiyor, dışarıdan gelmiş hanımefendi. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla silahı makine kimyadan yeni almış ve buraya gelmiş, oturmuş. Kafasına ateş etmiş" diye konuştu.

