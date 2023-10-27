Parla marşı çok beğenildi! Norm Ender'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel istek! 'Muhteşem olacak'

Norm Ender, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına bestelediği marş ile konuk oldu. Parla isimli marşıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı bir istek gündem oldu.

Türk rap müziğinin önemli isimlerinden biri olan Norm Ender, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programındaki marşıyla gündem oldu.

Bestesini 'Cumhuriyet’in 100. Yılı için bir marş yazıp besteledim. Bu benim çocukluk hayalimdi ve içinde bulunduğum bu mutluluğu; küçükken yanlış anlayarak tatlı bir hata ile kişiselleştirerek yazdığım gibi, Ulu Önderimiz Atatürk’ün şu sözleriyle ifade etmek istiyorum. ‘’Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın, Ender’in sevinci ve heyecanı içindeyim’’ Yürüyoruz arkadaşlar… ' notuyla paylaşmıştı.

Norm Ender lakaplı rapçi Ender Eroğlu, Parla marşı için sosyal medya hesabından özel bir istekte bulundu.

Bu marşın klibi için takipçilerinden video isteyen Norm Ender, vatandaşlardan gelen videolarla bir klip hazırlayacak.

X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Norm Ender bu isteğini, 'Merhaba arkadaşlar. Sizden bir ricam olacak. Marşımız Parla'nın klibini hep beraber oluşturalım istiyoruz. Bu yüzden sizden isteğim telefonunuzu yatay formatta ve bu marşı söylerken çekilmiş videonuzu bize ulaştırmanız. O zaman, yürüyoruz arkadaşlar...' diyerek duyurdu.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilen paylaşıma adeta yorum yağdı. Kullanıcılardan 'Harika olacak', 'Ya sen nasıl mükemmel bir adamsın', Heyecanla bekliyoruz', 'Çok güzel olacak' gibi yorumlar geldi.









