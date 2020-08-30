Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron Beypazarı'nı ziyaret etti

Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkiye'de, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nı gezdi.

Barron, ilçede ilk olarak Belediye Başkanı Tuncer Kaplan tarafından belediye makamında kabul edildi.

Kaplan, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdiği Barron'a, Beypazarı evleri tablosu ile gümüş el yapımı yaka broşu hediye etti.

Görüşmenin ardından Barron ve beraberindekiler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Ardından heyettekiler, Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan mahallesine geçerek belediyeye ait tekneyle baraj gölü üzerinde tur attı.

PAB Başkanı Barron'a ziyaretleri sırasında, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da eşlik etti.

